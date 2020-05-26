Артем Яшкин назвал главных юмористов, бильярдистов и ботаника Динамо конца 90-х

Игрок "Динамо" 1998-2002 годов Артем Яшкин рассказал о предпочтениях футболистов своей команды, общение за пределами поля и взаимоотношения с легионерами.

- Кто в "Динамо" выделялся за пределами футбольного поля?

- Шевченко с Белькевичем играли в бильярд просто шикарно! Андрюха Гусин на базе выращивал растения. Сергей Кормильцев вместе с Валиком были душой компании - такое чувство юмора, у одного, что у другого, изредка где встретишь.

- Вспомните интересные розыгрыши?

- Больше всего запомнилось, как мы в 2000 году всей командой наголо постриглись. Кто-то предложил: "А давайте все наголо пострижемося! Может, это нас сплотит". Сыграли вничью с "Манчестером". У нас была команда, в которой, если что-то делаем или куда-то едем, то все вместе!

- О каких группах, например, легионеров тогда не шла речь?

- Нет нет нет! Мы даже легионеров всех под себя подмяли ...Ну, не то что подмяли - заразили своим обаянием!

- Тогда и легионеры-то не выделялись особо. Быстро осваивались, учили язык - становились своими...

- Мы с Чернатом много общались, играли на одной позиции - он все время обижался, что его не ставят. Говорили на русском языке - нормально, не испытывали каких-либо ограничений. В той команде у нас не было каких-то группировок или споров - все было здорово! Не знаю, как сейчас в "Динамо" все происходит, но тогда у нас был "Папа", как мы называли главного тренера - именно Валерий Лобановский как-то все так поставил, что была система.

- Были какие-то веселые истории с легионерами?

- Смеялись только над ними, когда они смешивали вино и кока-колу. Знал, что кто-то разбавляет вино водой, но кока-колой! Вот и вся история. А так, очень классные пацаны!

- Вспомните самые яркие эпизоды карьеры в "Динамо"? Например, невероятный гол ударом через себя "Кривбасса"...

- Кстати, никак не могу найти его в Интернете. Это было вообще что-то непонятное! Дмитрулин навесил, Кардаш сбросил ...не знаю, как мне пришло в голову бить через себя! Тот гол - наверное, пик моей карьеры. Были еще голы со штрафных, но это такое ... Я их кладу из десяти восемь! А тот гол - это что-то с чем-то! Не знаю, как его объяснить ...

- Такое тренируется?

- Как раз акробатика, которую мне заложил отец, здесь и сыграла. Там просто нужно было попасть по мячу, ну и принять быстрое решение. Ведь какая разница, где летит мяч - рядом или сверху.

- Вспомните еще какие-то яркие матчи?

- Был один матч, в котором я не должен был играть. По-моему, с "Металлистом". Должен был играть Дима Михайленко на позиции опорного, но я вышел с первых минут и забил два штрафных. На тот момент Дима как опорный полузащитник был сильнее - не знаю, почему Лобановский поставил в состав меня. Еще упоминается, как в 2000 году мы "Шахтер" обошли на 18 очков и задолго до окончания сезона праздновали чемпионство - было здорово!