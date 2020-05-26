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Коуч Александрии заявил, что много тренеров поддерживают возобновление матчей УПЛ с 6-7 июня

Премьер-лига
(2 голосов)

А не в конце мая

Коуч Александрии заявил, что много тренеров поддерживают возобновление матчей УПЛ с 6-7 июня
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался в разговоре с телеканалом Футбол по поводу даты возобновления соревнований в УПЛ после карантина.

Сегодня УАФ должен определить окончательные даты - 30-31 мая или 6-7 июня.

Я думаю, что не только меня не устраивает [30-31 мая]. Слышал многих тренеров, которые высказывали свое мнение, что лучше позже.

Но не от нас это зависит. Если будет принято решение играть и 30-31 мая, ничего страшного в этом не будет.

Напомним, что с середины марта чемпионат в УПЛ был приостановлен из-за мирового пандемии COVID-19. Сейчас с 12 мая команды возобновили тренировки.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ карантин
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Источник:
ФутболNews

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