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Коуч Александрии заявил, что много тренеров поддерживают возобновление матчей УПЛ с 6-7 июня
А не в конце мая
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался в разговоре с телеканалом Футбол по поводу даты возобновления соревнований в УПЛ после карантина.
Сегодня УАФ должен определить окончательные даты - 30-31 мая или 6-7 июня.
Я думаю, что не только меня не устраивает [30-31 мая]. Слышал многих тренеров, которые высказывали свое мнение, что лучше позже.
Но не от нас это зависит. Если будет принято решение играть и 30-31 мая, ничего страшного в этом не будет.
Напомним, что с середины марта чемпионат в УПЛ был приостановлен из-за мирового пандемии COVID-19. Сейчас с 12 мая команды возобновили тренировки.