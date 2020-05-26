Коуч Александрии заявил, что много тренеров поддерживают возобновление матчей УПЛ с 6-7 июня

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался в разговоре с телеканалом Футбол по поводу даты возобновления соревнований в УПЛ после карантина.

Сегодня УАФ должен определить окончательные даты - 30-31 мая или 6-7 июня.

Я думаю, что не только меня не устраивает [30-31 мая]. Слышал многих тренеров, которые высказывали свое мнение, что лучше позже.

Но не от нас это зависит. Если будет принято решение играть и 30-31 мая, ничего страшного в этом не будет.