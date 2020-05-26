Премьер-лига
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Динамо проведет спарринг с Олимпиком
Уже завтра
Киевское "Динамо" завтра, 27 мая, проведет в Киеве контрольный поединок с донецким "Олимпиком".
Матч без зрителей начнется на стадионе имени Лобановского в 14 часов. Арбитром матча будет Клим Заброда.
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Клуб планирует организовать прямую трансляцию игры на канале "Динамо" в YouTube.
Напомним, что завтра свой товарищеский поединок проведет и "Шахтер".
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Источник:Комітет арбітрів УАФ
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