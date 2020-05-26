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Динамо проведет спарринг с Олимпиком

Премьер-лига
(2 голосов)

Уже завтра

Динамо проведет спарринг с Олимпиком
Новина українською

Киевское "Динамо" завтра, 27 мая, проведет в Киеве контрольный поединок с донецким "Олимпиком".

Матч без зрителей начнется на стадионе имени Лобановского в 14 часов. Арбитром матча будет Клим Заброда.

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Клуб планирует организовать прямую трансляцию игры на канале "Динамо" в YouTube.

Напомним, что завтра свой товарищеский поединок проведет и "Шахтер".

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В статье: Товарищеский матч Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Контрольный матч спарринг
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