Луческу: Перед забитым голом в ворота Динамо Илсиньо просил замену

Мирча Луческу, наставник "Шахтера" в 2004-2016 годах, в разговоре с телеканалом Футбол вспомнил путь к главному трофею в истории клуба - Кубка УЕФА в сезоне 2008/2009.

В частности, акцентировал Луческу на поединке с киевским "Динамо" в полуфинале еврокубка.

С Юрием Семиным [тогда - главный тренер "Динамо"] всегда было тяжело играть. Он великий тренер с большим опытом и отличными отношениями со своими игроками. Тогда я встретился с сильным "Динамо". Ничейный результат с "бело-синими" повлиял на наше настроение. У нас был прекрасный матч дома. Когда Бангура забил, матч изменился. На поле находились 22 игрока, которые выкладывались на полную и играли от души. Игра переходила из одной половины поля на другую, чувствовалась безумная напряжение. Илсиньо просил замену, но я оставил его на поле. Обычно тренер испытывает такие моменты. И когда нужна замена, и когда нужно оставить игрока на поле. Илсиньо выдал просто замечательную игру. Мы нуждались в нем, и он очень помог своей команде. Наша атакующая игра была зрелищной. Мы не атаковали только в одной зоне, а действовали по всему полю.

Перед финалом Кубка УЕФА, матча с бременским "Вердером" (2:1) Мирча Луческу вспоминает, что был спокоен.