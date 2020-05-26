Коуч ФК Львов хочет возобновления УПЛ 30-31 мая и говорит о тренерском мастерстве

Егише Меликяна, главного тренера ФК "Львов" на телеканале Футбол попросили прокомментировать вопрос о возобновлении игр УПЛ 30-31 мая или на неделю позже - 6-7 июня.

В ответ тренер отметил, что и он, и весь ФК "Львов" на карантине очень тосковал по чемпионату.

И я очень рад, что начнем играть. А 30 мая или 6 июня? Я думаю, разница небольшая. Все равно начнем с проблем, потому что и мы, и все другие команды не готовы к чемпионату.

Лучше уж начинать 30 числа и получить удовольствие от того, что играем. А дальше - уже техника тренера, как готовить команду во время чемпионата, чтобы игра становилась все лучше.