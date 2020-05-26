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Коуч ФК Львов хочет возобновления УПЛ 30-31 мая и говорит о тренерском мастерстве
Как подготовить игроков уже во время матчей УПЛ
Егише Меликяна, главного тренера ФК "Львов" на телеканале Футбол попросили прокомментировать вопрос о возобновлении игр УПЛ 30-31 мая или на неделю позже - 6-7 июня.
В ответ тренер отметил, что и он, и весь ФК "Львов" на карантине очень тосковал по чемпионату.
И я очень рад, что начнем играть. А 30 мая или 6 июня? Я думаю, разница небольшая. Все равно начнем с проблем, потому что и мы, и все другие команды не готовы к чемпионату.
Лучше уж начинать 30 числа и получить удовольствие от того, что играем. А дальше - уже техника тренера, как готовить команду во время чемпионата, чтобы игра становилась все лучше.
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