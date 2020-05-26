Премьер-лига
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ФК Львов потерял до конца сезона двух игроков
Одному сделают операцию
23-летний игрок правого фланга Андрей Бусько и бразильский центральный пивахисник Рафаэль Сабино в ФК "Львов" получили травмы в контрольной игре вследствие контактной борьбы, сообщает телеканал Футбол.
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Оба игрока в этом сезоне ФК "Львов" уже не помогут.
Притом Андрею Бусько в ближайшее время предстоит операция.
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Источник:ФутболNews
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