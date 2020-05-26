Жорди Гратакос: Хотел бы поработать с первой командой Днепра в УПЛ и в еврокубках

Бывший директор академии "Днепра" в 2011-2016 годах Жорди Гратакос рассказал о своих достижениях в легендарном украинском клубе, который уже прекратил свое существование в профессиональном футболе.

- В Украине вам пришлось возглавлять академию Днепра. Это правда, что тогда удивились, насколько это большой клуб?

- Меня очень удивила история клуба. Что Днепр становился чемпионом СССР и принимал Кубок СССР, здесь свою тренерскую карьеру начинал Валерий Лобановский, что к нему причастны такие выдающиеся личности, как Евгений Кучеревский, Олег Протасов и Геннадий Литовченко. Но больше всего меня поразила поддержка болельщиков, которые прекрасно поддерживали команду и были хорошо организованы.

- Вас пригласил в Днепр Андрей Русол, бывший игрок сборной Украины. А с владельцем клуба Игорем Коломойским когда встречались?

- Все переговоры мы вели только с Русолом, а не с владельцем.

- Вы работали в академии Днепра в период, когда главным тренером первой команды был Хуанде Рамос. Известно, что у вас разные взгляды на футбол, разные системы. Как же тогда получалось взаимодействовать?

- Мне повезло приехать в Днепр через полгода после Хуанде Рамоса. Думаю, он проделал отличную работу, и подтверждается результатами. Возможно, у нас и были разные представления на поле, но за его пределами мы хотели для клуба только лучшего. Важно отметить, что Рамос отвечал за первую команду, а моя работа заключалась в том, чтобы готовить игроков для первой команды.

Основное отличие в наших подходах было в том, что его Днепр играл по схеме 4-2-3-1, а мои команды использовали модуль 4-3-3. Рамос предпочел играть с двумя опорными полузащитниками, а мне нравилось с другом. В любом случае, на мой взгляд, не столь важна система, как стиль игры, который, в свою очередь, зависит от профиля игроков. В Рамоса были прекрасные игроки, поэтому и результаты не заставили себя ждать.

Убежден, что тогда академия Днепра была лучшей в Украине. За годы, которые мы работали в клубе, Рамос получил в свое распоряжение очень талантливых ребят. Многие из них стали профессиональными футболистами, а некоторые - даже чемпионами мира U-20. С Хуанде у нас были хорошие отношения. И до сих пор поддерживаем тесную связь. Его карьера заслуживает уважения.

- Чем гордитесь за время работы в академии Днепра? И что не успели сделать?

- Если откровенно говорить, то просто подчеркнуть какой-то один аспект. Во-первых, в самом начале нашего проекта академия Днепра сильно уступала Шахтеру, Динамо, Металлиста, Карпатам и Черноморцу. А уже через 3 года нам удалось вывести его на другой уровень. Мне приятно, когда люди говорят, что работа, выполненная в академии Днепра, сделала хороший вклад в развитие тренировочного процесса по всей Украине.

Важным фактором для меня было то, что все молодые ребята, которые работали под моим руководством, хотели побеждать в каждой игре, несмотря на статус и силу соперника. Мы добились от них того, чтобы они не боялись брать мяч, чтобы они не боялись владеть мячом, чтобы они были протагонистами. Мы привили игрокам индивидуальность и собственный футбольный почерк.

Из того, что не удалось сделать, то, наверное, хотел бы поработать с первой командой Днепра в УПЛ и в еврокубках. При том, что большая часть сотрудников пришла со мной из клубной академии. На этом, пожалуй, закончился бы весь цикл постепенного развития. И тот факт, что буквально каждый сезон получаю предложения от клубов УПЛ, подтверждает положительное мнение о моей работе.