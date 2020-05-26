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Крах фаворита. Самые яркие сенсации в Чемпионате Украины. ВИДЕО
Об испорченном празднике в Харькове и первом поражении хозяев Донбасс Арены
Футбол тем и прекрасен, что он непредсказуем. В девяти случаях гранд победит середняка или аутсайдера, но на десятый мы станем свидетелями совершенно неожиданному результату. Где-то такие сенсации случаются чаще, где-то реже, но они обязательно есть. Сегодня канал UA-Футбол расскажет о наиболее нелогичных матчах, которые случались в Чемпионате Украины.
Вряд ли мы смогли охватить все сенсации, которые произошли хотя бы за последние лет десять. Какие матчи вы бы добавили в этот список? Пишите в комментариях
Автор сценария - Игорь Семйон
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