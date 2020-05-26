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Степаненко: Если предложат работу в Шахтере – буду рассматривать
Тарас еще не думал над тем, чем займется после завершения игровой карьеры
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, готов ли остаться в клубе после завершения карьеры.
"Думал над этим вопросом. Если предложат – буду рассматривать. Смотря кем, потому что я еще и сам не определился в плане продолжения карьеры после футбола. Вопрос не из легких. Еще хочу в футбол поиграть.
Проведя 10 лет в клубе, тяжело и с футболом, и с командой прощаться", – сказал Степаненко.
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Источник:Трибуна
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Инспектор ( )
26.05.2020 в 16:38
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