Степаненко: Если предложат работу в Шахтере – буду рассматривать

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, готов ли остаться в клубе после завершения карьеры.

"Думал над этим вопросом. Если предложат – буду рассматривать. Смотря кем, потому что я еще и сам не определился в плане продолжения карьеры после футбола. Вопрос не из легких. Еще хочу в футбол поиграть.

Проведя 10 лет в клубе, тяжело и с футболом, и с командой прощаться", – сказал Степаненко.