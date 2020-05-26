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И все-таки 30 мая. МОЗ дал добро на рестарт УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ вернется уже на этих выходных

И все-таки 30 мая. МОЗ дал добро на рестарт УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.

Как сообщил директор ТК "Футбол" Александр Денисов, МОЗ подтвердил возможность возобновления матчей УПЛ.

Детальный календарь матчей и туров будет доступен позднее.

Таким образом, рестарт чемпионата случится уже на этих выходных, причем главным матчем тура будет поединок "Шахтера" и "Динамо", который скорее всего, будет проведён в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
26.05.2020 в 16:44
Это хоть окончательно....
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