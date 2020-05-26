И все-таки 30 мая. МОЗ дал добро на рестарт УПЛ

Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.

Как сообщил директор ТК "Футбол" Александр Денисов, МОЗ подтвердил возможность возобновления матчей УПЛ.

Детальный календарь матчей и туров будет доступен позднее.

Таким образом, рестарт чемпионата случится уже на этих выходных, причем главным матчем тура будет поединок "Шахтера" и "Динамо", который скорее всего, будет проведён в Киеве на НСК "Олимпийский".