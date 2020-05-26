Премьер-лига
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И все-таки 30 мая. МОЗ дал добро на рестарт УПЛ
УПЛ вернется уже на этих выходных
Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.
Как сообщил директор ТК "Футбол" Александр Денисов, МОЗ подтвердил возможность возобновления матчей УПЛ.
Детальный календарь матчей и туров будет доступен позднее.
Таким образом, рестарт чемпионата случится уже на этих выходных, причем главным матчем тура будет поединок "Шахтера" и "Динамо", который скорее всего, будет проведён в Киеве на НСК "Олимпийский".
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Источник:Фейсбук
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Litb@rski (Кёльн)
26.05.2020 в 16:44
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