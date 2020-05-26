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Шахтер продолжает следить за хавбеком Гремио
Говорят, что это второй Фернандиньо
Донецкий "Шахтер" продолжает проявлять интерес к центральному хавбеку "Гремио" Матеусу Энрике.
Как сообщает Manchester Evening News, 22-летний футболист попал в сферу интересов "Манчестер Сити", который ищет замену возрастному Фернандиньо.
Также сообщается, что хавбек также входит в сферу интересов таких известных клубов как "Монако" и "Барселона".
Ранее сообщалось, что "горняки" начали наводить справки по игроку уже довольно давно, однако в прошлом году дело ограничивалось лишь ненавязчивым интересом.
Впрочем, с того момента Энрике стал лидером "Гремио". Парню помог раскрыться переезд Артура в "Барселону", и теперь Энрике значительно добавил не только в игре, но и в трансферной стоимости.