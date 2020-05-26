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Шахтер продолжает следить за хавбеком Гремио

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорят, что это второй Фернандиньо

Шахтер продолжает следить за хавбеком Гремио
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает проявлять интерес к центральному хавбеку "Гремио" Матеусу Энрике.

Как сообщает Manchester Evening News, 22-летний футболист попал в сферу интересов "Манчестер Сити", который ищет замену возрастному Фернандиньо.

Также сообщается, что хавбек также входит в сферу интересов таких известных клубов как "Монако" и "Барселона".

Ранее сообщалось, что "горняки" начали наводить справки по игроку уже довольно давно, однако в прошлом году дело ограничивалось лишь ненавязчивым интересом.

Впрочем, с того момента Энрике стал лидером "Гремио". Парню помог раскрыться переезд Артура в "Барселону", и теперь Энрике значительно добавил не только в игре, но и в трансферной стоимости.

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри) Манчестер Сити Монако Матеус Энрике
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
26.05.2020 в 18:19
Он стоит уже больше 20 млн., Шахтер его брать не будет за такие деньги
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