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Премьер-лига

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200 человек в возрасте от 18 до 60 - стали известны условия МОЗ для матчей УПЛ

Премьер-лига
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200 человек в возрасте от 18 до 60 - стали известны условия МОЗ для матчей УПЛ
Новина українською

По последним данным, Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.

МОЗ дал добро на проведение матчей, однако, естественно, с ограничениями.

Логично, что матчи пройдут без зрителей.

Также, по информации Трибуны, на каждом отдельном поединке могут пребывать не более 200 человек.

Интересным пунктом ограничений является возраст – на стадионе могут пребывать люди в возрасте от 18 до 60 лет.

В связи с этим клуб-хозяин должен предоставить список присутствующих на стадионе людей и даты их рождения по требованию представителя УАФ или уполномоченного представителя власти.

Таким образом, президент "Динамо" Игорь Суркис, которому 61 год, как и его брать Григорий (70 лет) вживую поединки посмотреть на стадионе не смогут.

200 человек в возрасте от 18 до 60 - стали известны условия МОЗ для матчей УПЛ - изображение 1200 человек в возрасте от 18 до 60 - стали известны условия МОЗ для матчей УПЛ - изображение 2200 человек в возрасте от 18 до 60 - стали известны условия МОЗ для матчей УПЛ - изображение 3
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В статье: Игорь Суркис ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Григорий Суркис ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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