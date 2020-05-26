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200 человек в возрасте от 18 до 60 - стали известны условия МОЗ для матчей УПЛ
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По последним данным, Украинская Премьер-Лига возобновится 30 мая.
МОЗ дал добро на проведение матчей, однако, естественно, с ограничениями.
Логично, что матчи пройдут без зрителей.
Также, по информации Трибуны, на каждом отдельном поединке могут пребывать не более 200 человек.
Интересным пунктом ограничений является возраст – на стадионе могут пребывать люди в возрасте от 18 до 60 лет.
В связи с этим клуб-хозяин должен предоставить список присутствующих на стадионе людей и даты их рождения по требованию представителя УАФ или уполномоченного представителя власти.
Таким образом, президент "Динамо" Игорь Суркис, которому 61 год, как и его брать Григорий (70 лет) вживую поединки посмотреть на стадионе не смогут.