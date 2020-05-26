Матвиенко продолжает восстанавливаться после травмы и может пропустить матч с Динамо

"Шахтер" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины/

Утром 26 мая "горняки" провели очередную тренировку.

По индивидуальной программе работали травмированные Максим Малышев, Исмаили, Майкон, Маркиньос Сиприано и Артем Бондаренко. Также пока не занимается в общей группе Николай Матвиенко, который получил повреждение в товарищеском матче с "Рухом". По словам клубных медиков, к полноценным тренировкам защитник приступит через несколько дней.

Напомним, 27 мая у "горняков" запланирован товарищеский поединок с "Оболонью-Бровар".

Свой первый официальный матч после рестарта сезона "Шахтер" проведет на этих выходных против "Динамо".