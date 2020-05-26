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Павелко: Большой футбол возвращается в Украину
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что УПЛ возобновится 30 мая. Павелко сообщил, что УАФ получила от Министерства здравоохранения Украины разрешение на проведение матчей.
"Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.
Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.
Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований", – написал Павелко в Фейсбуке.