  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Павелко: Большой футбол возвращается в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Большой футбол возвращается в Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

Теперь официально

Павелко: Большой футбол возвращается в Украину
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что УПЛ возобновится 30 мая. Павелко сообщил, что УАФ получила от Министерства здравоохранения Украины разрешение на проведение матчей.

"Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований", – написал Павелко в Фейсбуке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко Украинская Премьер-лига УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Киев)
26.05.2020 в 20:02
Этому нагло-коррумпированному подонку - большую пулю.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.05.2020 в 19:02
О, так еще не утвердили начало все бюрократы ?! Могут и продинамить начало ??? Заиммали эти коллеги...!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...