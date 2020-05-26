Павелко: Большой футбол возвращается в Украину

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что УПЛ возобновится 30 мая. Павелко сообщил, что УАФ получила от Министерства здравоохранения Украины разрешение на проведение матчей.

"Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований", – написал Павелко в Фейсбуке.