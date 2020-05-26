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Болбат: Соскучились по футболу, очень ждем встречи с Динамо

Премьер-лига
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Горняки готовятся к возобновлению УПЛ

Болбат: Соскучились по футболу, очень ждем встречи с Динамо
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

"Сейчас больше времени уделяем тактике и налаживанию игровых взаимосвязей. С нетерпением ждем возобновления чемпионата, готовимся в обычном режиме.

Завтра запланирован еще один контрольный матч. Набираем форму и к официальным поединкам подойдем в оптимальных кондициях.

Все ребята соскучились по футболу, очень ждем встречи с "Динамо", хотим порадовать наших болельщиков хорошей игрой и положительным результатом", - сказал Болбат.

Напомним, что с "Динамо" "Шахтер" сыграет на этих выходных. Матч, скорее всего, пройдет в Киеве.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Источник:
ФК Шахтер

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