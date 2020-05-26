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Источник: Бавария предлагала за Додо 25 млн евро. Шахтер отказал

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки уверены, что парень стоит дороже

Источник: Бавария предлагала за Додо 25 млн евро. Шахтер отказал
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" продолжает проявлять интерес к 21-летнему фулбэку "Шахтера" Додо.

Как сообщил украинский журналист Игорь Цыганик, за бразильца мюнхенцы предложили 25 млн евро.

Впрочем, "Шахтер" отклонил это предложение из-за того, что "горняки" считают Додо достойным большей суммы.

Недавно генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что украинский клуб вел переговоры с "Баварией" по Додо, однако клубы не пришли к согласию.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
26.05.2020 в 22:01
Зачем посты редактировать?
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Инспектор ( )
26.05.2020 в 21:36
Источник кто? Ассенизатор Вася? Ах извиняюсь, Цыганик. Хотя это почти одно и то же
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