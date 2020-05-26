Источник: Бавария предлагала за Додо 25 млн евро. Шахтер отказал

Мюнхенская "Бавария" продолжает проявлять интерес к 21-летнему фулбэку "Шахтера" Додо.

Как сообщил украинский журналист Игорь Цыганик, за бразильца мюнхенцы предложили 25 млн евро.

Впрочем, "Шахтер" отклонил это предложение из-за того, что "горняки" считают Додо достойным большей суммы.

Недавно генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил информацию о том, что украинский клуб вел переговоры с "Баварией" по Додо, однако клубы не пришли к согласию.