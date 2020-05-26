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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер и Динамо сыграют 31 мая на Олимпийском. Все даты и время начала матчей 24 тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный поединок тура пройдет на Олимпийском

Шахтер и Динамо сыграют 31 мая на Олимпийском. Все даты и время начала матчей 24 тура
Новина українською

Украинская Премьер-лига наконец-то возвращается.

Уже на ближайших выходных состоится 24-й тур, и на данный момент известны даты и время начала поединков.

30 мая. 14:00. "Колос" – "Десна" (трансляция – Футбол 2)

30 мая. 17:00. "Александрия" – "Заря" (трансляция – Футбол 2)

30 мая. 17:00. "Днепр-1" – "Олимпик" (трансляция - Униан)

31 мая. 14:00. "Ворскла" – "Львов" (трансляция – Футбол 1)

31 мая. 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь" (трансляция - Униан)

31 мая. 17:00. "Шахтер" – "Динамо", НСК Олимпийский. (трансляция – Футбол 1)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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Serhiy (Киев)
26.05.2020 в 20:22
Я так розумію, всі тури будуть дргравати без глядачів?
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Пришта Литин (Киев)
26.05.2020 в 20:20
Здравствуй Футбол! Удачи честным!
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ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
26.05.2020 в 20:09
Александрия - Заря 17.00 а не 16
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