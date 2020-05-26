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Шахтер и Динамо сыграют 31 мая на Олимпийском. Все даты и время начала матчей 24 тура
Главный поединок тура пройдет на Олимпийском
Украинская Премьер-лига наконец-то возвращается.
Уже на ближайших выходных состоится 24-й тур, и на данный момент известны даты и время начала поединков.
30 мая. 14:00. "Колос" – "Десна" (трансляция – Футбол 2)
30 мая. 17:00. "Александрия" – "Заря" (трансляция – Футбол 2)
30 мая. 17:00. "Днепр-1" – "Олимпик" (трансляция - Униан)
31 мая. 14:00. "Ворскла" – "Львов" (трансляция – Футбол 1)
31 мая. 14:00. "Карпаты" – "Мариуполь" (трансляция - Униан)
31 мая. 17:00. "Шахтер" – "Динамо", НСК Олимпийский. (трансляция – Футбол 1)