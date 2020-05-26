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Шаран: Задача у Александрии одна - попасть в еврокубки

Премьер-лига
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Чемпионат вернется на выходных

Шаран: Задача у Александрии одна - попасть в еврокубки
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире ТК "Футбол" озвучил цель на нынешний сезон. Пятая команда лиги намерена пробиться в еврокубки.

"Задание одно – подняться в турнирной таблице выше пятого места и попасть в еврокубки", – сказал Владимир Шаран.

Отметим, сегодня стало известно, что сезон в УПЛ возобновиться 30 мая. "Александрия" в субботу 30 мая примет "Зарю".

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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