Премьер-лига
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Шаран: Задача у Александрии одна - попасть в еврокубки
Чемпионат вернется на выходных
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире ТК "Футбол" озвучил цель на нынешний сезон. Пятая команда лиги намерена пробиться в еврокубки.
"Задание одно – подняться в турнирной таблице выше пятого места и попасть в еврокубки", – сказал Владимир Шаран.
Отметим, сегодня стало известно, что сезон в УПЛ возобновиться 30 мая. "Александрия" в субботу 30 мая примет "Зарю".
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Источник:ТК Футбол
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