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Меликян: На матч с Ворсклой нам ехать с утра до ночи

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионат все-таки возобновляется

Меликян: На матч с Ворсклой нам ехать с утра до ночи
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян в эфире ТК "Футбол" рассказал о сложностях с логистикой перед выездным матчем 24-го тура УПЛ в "Ворсклой"

"В Полтаву мы выедем за два дня, потому что нам ехать с утра до ночи. Будем спать, на следующий день – завтрак, тренировка. Потом еще раз будем спать и продолжим готовиться к игре", – сказал Егише Меликян.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Львов" состоится в воскресенье 31 мая и начнется в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Егише Меликян
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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фан-горняк (Кривой Рог)
26.05.2020 в 23:27
Какая твоя филЯсофия черно.жо.пый м.удак?
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