Меликян: На матч с Ворсклой нам ехать с утра до ночи

Главный тренер "Львова" Егише Меликян в эфире ТК "Футбол" рассказал о сложностях с логистикой перед выездным матчем 24-го тура УПЛ в "Ворсклой"

"В Полтаву мы выедем за два дня, потому что нам ехать с утра до ночи. Будем спать, на следующий день – завтрак, тренировка. Потом еще раз будем спать и продолжим готовиться к игре", – сказал Егише Меликян.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Львов" состоится в воскресенье 31 мая и начнется в 14:00.