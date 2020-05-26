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Меликян: На матч с Ворсклой нам ехать с утра до ночи
Чемпионат все-таки возобновляется
Главный тренер "Львова" Егише Меликян в эфире ТК "Футбол" рассказал о сложностях с логистикой перед выездным матчем 24-го тура УПЛ в "Ворсклой"
"В Полтаву мы выедем за два дня, потому что нам ехать с утра до ночи. Будем спать, на следующий день – завтрак, тренировка. Потом еще раз будем спать и продолжим готовиться к игре", – сказал Егише Меликян.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Львов" состоится в воскресенье 31 мая и начнется в 14:00.
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Источник:ТК Футбол
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фан-горняк (Кривой Рог)
26.05.2020 в 23:27
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