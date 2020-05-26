Регулярный сезон УПЛ планируют завершить 19 июля, финал Кубка Украины намечен на 8 июля

УПЛ и УАФ официально объявили о том, что сезон в элитном дивизионе возобновится 30-31 мая матчами 24-го тура.

Согласно предварительному графику, туры регулярного сезона пройдут в следующие даты (указаны базовые дни).

25 тур – 6-7 июня

26 тур – 13-14 июня

27 тур – 20-21 июня

28 тур – 27-28 июня

29 тур – 4-5 июля

30 тур – 11-12 июля

31 тур – 15 июля

32 тур – 19 июля

Матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы намечены на 25 и 29 июля.

Полуфинальный матч Кубка Украины "Динамо" – "Минай" намечен на 17 июня, а поединок "Ворскла" – "Мариуполь" – на 24 июня.

Финал кубка Украины запланирован на 8 июля.