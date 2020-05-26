Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Регулярный сезон УПЛ планируют завершить 19 июля, финал Кубка Украины намечен на 8 июля
Известен предварительный календарь
УПЛ и УАФ официально объявили о том, что сезон в элитном дивизионе возобновится 30-31 мая матчами 24-го тура.
Согласно предварительному графику, туры регулярного сезона пройдут в следующие даты (указаны базовые дни).
- 25 тур – 6-7 июня
- 26 тур – 13-14 июня
- 27 тур – 20-21 июня
- 28 тур – 27-28 июня
- 29 тур – 4-5 июля
- 30 тур – 11-12 июля
- 31 тур – 15 июля
- 32 тур – 19 июля
Матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы намечены на 25 и 29 июля.
Полуфинальный матч Кубка Украины "Динамо" – "Минай" намечен на 17 июня, а поединок "Ворскла" – "Мариуполь" – на 24 июня.
Финал кубка Украины запланирован на 8 июля.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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