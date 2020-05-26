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Регулярный сезон УПЛ планируют завершить 19 июля, финал Кубка Украины намечен на 8 июля

Премьер-лига
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Известен предварительный календарь

Регулярный сезон УПЛ планируют завершить 19 июля, финал Кубка Украины намечен на 8 июля
Новина українською

УПЛ и УАФ официально объявили о том, что сезон в элитном дивизионе возобновится 30-31 мая матчами 24-го тура.

Согласно предварительному графику, туры регулярного сезона пройдут в следующие даты (указаны базовые дни).

  • 25 тур – 6-7 июня
  • 26 тур – 13-14 июня
  • 27 тур – 20-21 июня
  • 28 тур – 27-28 июня
  • 29 тур – 4-5 июля
  • 30 тур – 11-12 июля
  • 31 тур – 15 июля
  • 32 тур – 19 июля

Матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы намечены на 25 и 29 июля.

Полуфинальный матч Кубка Украины "Динамо" – "Минай" намечен на 17 июня, а поединок "Ворскла" – "Мариуполь" – на 24 июня.

Финал кубка Украины запланирован на 8 июля.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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