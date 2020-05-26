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УПЛ готовит правила проведения матчей: СМИ, кроме трансляторов, на матчах не будет
Лига старается вписаться в квоту 200 человек на матч
Украинская Премьер-лига разрабатывает новые правила проведения матчей после возобновления сезона с учетом требований Министерства здравоохранения.
Как сообщает Трибуна, в новых протоколах будет прописано максимальное количество людей по направлениям, необходимым для обеспечения поединков: четкое количество игроков, представителей команд, телетрансляторов, судей и других официальных лиц.
Всем допущенным до матчей будут выданы специальные аккредитации, а следить за количеством людей будет делегат.
На матчах будет запрещено присутствовать представителям СМИ, которые не являются официальными трансляторами чемпионата. Клубы могут организовать виртуальные послематчевые пресс-конференции.
Отмечается, что данные правила будут утверждены завтра, 27 мая.