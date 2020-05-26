УПЛ готовит правила проведения матчей: СМИ, кроме трансляторов, на матчах не будет

Украинская Премьер-лига разрабатывает новые правила проведения матчей после возобновления сезона с учетом требований Министерства здравоохранения.

Как сообщает Трибуна, в новых протоколах будет прописано максимальное количество людей по направлениям, необходимым для обеспечения поединков: четкое количество игроков, представителей команд, телетрансляторов, судей и других официальных лиц.

Всем допущенным до матчей будут выданы специальные аккредитации, а следить за количеством людей будет делегат.

На матчах будет запрещено присутствовать представителям СМИ, которые не являются официальными трансляторами чемпионата. Клубы могут организовать виртуальные послематчевые пресс-конференции.

Отмечается, что данные правила будут утверждены завтра, 27 мая.