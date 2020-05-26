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УПЛ готовит правила проведения матчей: СМИ, кроме трансляторов, на матчах не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Лига старается вписаться в квоту 200 человек на матч

УПЛ готовит правила проведения матчей: СМИ, кроме трансляторов, на матчах не будет
Новина українською

Украинская Премьер-лига разрабатывает новые правила проведения матчей после возобновления сезона с учетом требований Министерства здравоохранения.

Как сообщает Трибуна, в новых протоколах будет прописано максимальное количество людей по направлениям, необходимым для обеспечения поединков: четкое количество игроков, представителей команд, телетрансляторов, судей и других официальных лиц.

Всем допущенным до матчей будут выданы специальные аккредитации, а следить за количеством людей будет делегат.

На матчах будет запрещено присутствовать представителям СМИ, которые не являются официальными трансляторами чемпионата. Клубы могут организовать виртуальные послематчевые пресс-конференции.

Отмечается, что данные правила будут утверждены завтра, 27 мая.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
26.05.2020 в 22:44
Значит толпа спецназа может штурмовать музей. Можно проводить ночные дискотеки и заседания рады, ездить в метро, ходить на базар и в развлекательно-торговые центры , а на футбол никому нельзя ... может не там бдим, господа бдуны...???
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