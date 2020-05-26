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Колос представил новый клубный автобус

Премьер-лига
(1 голосов)

Обновление автопарка у ковалевцев

Колос представил новый клубный автобус
Новина українською

Ковалевский "Колос" презентовал новый клубный автобус.

На первый матч после возобновления УПЛ команда отправится именно на нем.

Напомним, что в рамках 24-го тура "Колос" сыграет на выезде с "Десной".

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Колос представил новый клубный автобус - изображение 2Колос представил новый клубный автобус - изображение 3
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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (2)
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panas1 (Кременчуг)
26.05.2020 в 23:11
Этот автобус у них и был. Поменяли только рисунок.
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Wieniawski (Калуш)
26.05.2020 в 22:57
Колхозом были, колхозом и остались
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