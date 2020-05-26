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Колос представил новый клубный автобус
Обновление автопарка у ковалевцев
Ковалевский "Колос" презентовал новый клубный автобус.
На первый матч после возобновления УПЛ команда отправится именно на нем.
Напомним, что в рамках 24-го тура "Колос" сыграет на выезде с "Десной".
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Источник:ФК Колос
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Комментарии (2)
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panas1 (Кременчуг)
26.05.2020 в 23:11
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Wieniawski (Калуш)
26.05.2020 в 22:57
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