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Официально: УАФ разрешила проводить 5 замен в УПЛ и Кубке Украины
До конца сезона
Украинская ассоциация футбола разрешила применять в оставшихся матчах УПЛ и Кубка Украины нынешнего сезона по 5 замен у каждой команды.
Данное правило ранее было рекомендовано FIFA и международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
Замены будет дозволено делать в три захода. Таким образом, количество пауз, связанных с заменами, не возрастёт. Возможность менять футболистов в перерыве сохраняется. Неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдёт в дополнительное время.
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Источник:УАФ
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