Официально: УАФ разрешила проводить 5 замен в УПЛ и Кубке Украины

Украинская ассоциация футбола разрешила применять в оставшихся матчах УПЛ и Кубка Украины нынешнего сезона по 5 замен у каждой команды.

Данное правило ранее было рекомендовано FIFA и международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Замены будет дозволено делать в три захода. Таким образом, количество пауз, связанных с заменами, не возрастёт. Возможность менять футболистов в перерыве сохраняется. Неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдёт в дополнительное время.