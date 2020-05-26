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Официально: УАФ разрешила проводить 5 замен в УПЛ и Кубке Украины

Премьер-лига
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До конца сезона

Официально: УАФ разрешила проводить 5 замен в УПЛ и Кубке Украины
Новина українською

Украинская ассоциация футбола разрешила применять в оставшихся матчах УПЛ и Кубка Украины нынешнего сезона по 5 замен у каждой команды.

Данное правило ранее было рекомендовано FIFA и международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Замены будет дозволено делать в три захода. Таким образом, количество пауз, связанных с заменами, не возрастёт. Возможность менять футболистов в перерыве сохраняется. Неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдёт в дополнительное время.

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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