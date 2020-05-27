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Дубль игрока молодежной команды. Десна - Черкащина 4:0. Голы матча

Премьер-лига
(1 голосов)
Дубль игрока молодежной команды. Десна - Черкащина 4:0. Голы матча
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Один из лидеров УПЛ разгромил аутсайдера Первой лиги в спарринге.

Сразу 2 гола забил игрок молодежной команды "Десны" 20-летний Илья Шевцов.

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Это был уже второй товарищеский поединок для подопечных Александра Рябоконя, первый официальный матч "Десна" сыграет на выезде с ковалевским "Колосом".

Контрольный поединок

25 мая 2020

Город Чернигов, стадион имени Гагарина, без зрителей

"Десна" (Чернигов) - "Черкащина" (Черкассы) 4:0

Голы: Денис Фаворов (пенальти), Филипп Будковский, Илья Шевцов (2 гола)

Голы контрольного матча

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В статье: Товарищеский матч Десна (Чернигов) Илья Шевцов Черкащина (Черкассы)
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Источник:
Ютуб-канал Десни

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