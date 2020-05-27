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Вратарь Карпат сообщил о форсировании подготовки к возобновлению сезона в УПЛ
Ведь матч с "Мариуполем" - уже на выходных
Голкипер "Карпат" Олег Кудрик рассказал, как "зелено-белые" готовятся к матчу 24 тура с "Мариуполем", который состоится в воскресенье, 31 мая.
Сейчас, по словам вратаря, команда форсирует подготовку к возобновлению сезона после более чем двухмесячной паузы.
У нас очень тяжелые тренировки и физические нагрузки. Считаю, что мы должны подойти в оптимальных кондициях к 9 турам, которые остались. Занимался по индивидуальной программе во время карантина, поэтому подошел к тренировочному процессу в нормальных физических кондициях.
Конечно, некоторые моменты нужно подтянуть, в игровом и тактическом плане, к тому же немало молодых футболистов с нами тренируются. У всей команды хорошее настроение, поскольку соскучились по футболу, по одноклубникам.
Ответил Олег и на вопрос о том, как ему играть без зрителей.
Готовлюсь к этому психологически, но поддержки на трибунах нам однозначно будет не хватать. Особенно нашего фан-сектора. После каждого матча я бесконечно благодарен за тот драйв, которым фаны нас заряжают.