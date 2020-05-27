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Вратарь Карпат сообщил о форсировании подготовки к возобновлению сезона в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ведь матч с "Мариуполем" - уже на выходных

Вратарь Карпат сообщил о форсировании подготовки к возобновлению сезона в УПЛ
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Голкипер "Карпат" Олег Кудрик рассказал, как "зелено-белые" готовятся к матчу 24 тура с "Мариуполем", который состоится в воскресенье, 31 мая.

Сейчас, по словам вратаря, команда форсирует подготовку к возобновлению сезона после более чем двухмесячной паузы.

У нас очень тяжелые тренировки и физические нагрузки. Считаю, что мы должны подойти в оптимальных кондициях к 9 турам, которые остались. Занимался по индивидуальной программе во время карантина, поэтому подошел к тренировочному процессу в нормальных физических кондициях.

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Конечно, некоторые моменты нужно подтянуть, в игровом и тактическом плане, к тому же немало молодых футболистов с нами тренируются. У всей команды хорошее настроение, поскольку соскучились по футболу, по одноклубникам.

Ответил Олег и на вопрос о том, как ему играть без зрителей.

Готовлюсь к этому психологически, но поддержки на трибунах нам однозначно будет не хватать. Особенно нашего фан-сектора. После каждого матча я бесконечно благодарен за тот драйв, которым фаны нас заряжают.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Карпаты (Львов) Олег Кудрик
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Источник:
Карпати

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