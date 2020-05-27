Хавбек Динамо отметил особенности тренировок с главной командой

Атакующий полузащитник правого фланга "Динамо" 19-летний Вадим Мащенко, который после возобновления тренировок был приглашен из молодежной в главную команду, рассказал об особенностях занятий с основной.

Когда только начинал заниматься с первой командой, признался Вадим, было волнение, боялся подвести ребят.

Старшие партнеры по команде помогают советами в адаптации. С Миколенко после тренировки сидим, он что-то рассказывает. Сидорчук часто подсказывает на поле. В команде доброжелательная атмосфера. Есть коммуникация с тренерским штабом.

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