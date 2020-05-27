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Главный санитарный врач Украины: Для футболистов риск инфицирования будет самым высоким
Среди всех людей, которые будут находиться на матчах УПЛ
Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, рассказал телеканалу Футбол о безопасном проведении футбольных матчей в УПЛ во время пандемии COVID-19.
В постановлении правительства, напомнил Ляшко, четко прописано, что разрешены спортивные соревнования без зрителей с участием не более 50 человек. Однако для УПЛ позволили пребывание до 200 человек.
Мы прописали, что если будет больше людей, то это нужно согласовывать с Министерством здравоохранения. Министр такое разрешение дал.
За моей подписью вышли рекомендации по противоэпидемических требованиях, которые нужно соблюдать для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни во время матчей.
Главный санитарный врач Украины отметил, что вместе с разрешением пребывания до 200 человек на одном матче УПЛ чиновники четко прописали, на каком расстоянии должны находиться участники игры.
Сама УПЛ достаточно хорошо подготовилась и дала советы, как можно провести зонирование. Мы не первые в мире, принимали во внимание нормативы Бундеслиги, видели, как работают в Италии. Это все вместе сделает невозможным распространение коронавирусной болезни, сделает невозможным скопление и нарушение социальной дистанции.
Главное, чтобы наши футболисты придерживались норм - ведь среди них риск инфицирования будет самым высоким.