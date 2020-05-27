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Вратарь Зари: Весь карантин ребята жили матчем с Александрией

Премьер-лига
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Реабилитироваться за поражение в Кубке

Вратарь Зари: Весь карантин ребята жили матчем с Александрией
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№ 30 "Зари", вратарь Никита Шевченко, за время карантина, сообщает телеканал Футбол, залечил тяжелое повреждение мениска, которое получил еще зимой, и вернулся к тренировкам - пока индивидуальным.

Все в команде, по словам Никиты, соскучились по большому футболу, все ждут возобновления чемпионата после карантина.

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Ребята жили этим матчем с "Александрией", ждали момента, когда возобновится чемпионат.

А готовились привычно, вспоминали предыдущие наработки, связи, над физическими кондициями работали.

Чемпионат покажет готовность команды, но я думаю, что все замечательно.

Напомним, что матч "Александрия" - "Заря" состоится в субботу, 30 мая.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко ФК Александрия УПЛ карантин
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Источник:
ТК Футбол

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