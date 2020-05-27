Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вратарь Зари: Весь карантин ребята жили матчем с Александрией
Реабилитироваться за поражение в Кубке
№ 30 "Зари", вратарь Никита Шевченко, за время карантина, сообщает телеканал Футбол, залечил тяжелое повреждение мениска, которое получил еще зимой, и вернулся к тренировкам - пока индивидуальным.
Все в команде, по словам Никиты, соскучились по большому футболу, все ждут возобновления чемпионата после карантина.
Ребята жили этим матчем с "Александрией", ждали момента, когда возобновится чемпионат.
А готовились привычно, вспоминали предыдущие наработки, связи, над физическими кондициями работали.
Чемпионат покажет готовность команды, но я думаю, что все замечательно.
Напомним, что матч "Александрия" - "Заря" состоится в субботу, 30 мая.