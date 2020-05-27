Динамо - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Динамо" и "Олимпик" проведут заключительный спарринг накануне возобновления чемпионата. Поединок состоится на клубной арене киевлян - стадионе имени Валерия Лобановского - который в текущем сезоне также является домом для "Олимпика", проводящего здесь домашние матчи в УПЛ.

Напомним, что после карантина "динамовцы" уже успели провести один контрольный матч, расписав нулевую ничью со львовским "Рухом". "Олимпик" ещё 16 мая обыграл "Черкащину" (2:0), а в конце прошлой недели оказался сильнее ковалёвского "Колоса" 2:1.

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"Динамо" (Киев) - "Олимпик" (Донецк)

27 мая. Киев. Стадион им. В.Лобановского. Начало в 14:00