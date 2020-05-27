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Тарас Степаненко рассказал о готовности Шахтера к матчу с Вольфсбургом

Премьер-лига
(2 голосов)

Дата еще не определена

Тарас Степаненко рассказал о готовности Шахтера к матчу с Вольфсбургом
Новина українською

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о форме команды к ответному матчу с "Вольфсбургом".

Тарас считает, что до августа, когда может состояться матч 1/8 Лиги Европы (первый в Германии закончился победой "горняков" 2:1), "Шахтер" будет полностью готов.

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К тому времени еще два месяца с хвостиком, поэтому не думаю, что сейчас это имеет большое значение. Тем более сейчас чемпионат возобновится. С "Бенфикой" мы вообще играли после двухмесячной паузы.

Времени хватит, чтобы и набрать, и потерять форму. Думаю, с этим не должно быть проблем.

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В статье: Тарас Степаненко Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) карантин
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Источник:
Трибуна

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