Тарас Степаненко рассказал о готовности Шахтера к матчу с Вольфсбургом

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о форме команды к ответному матчу с "Вольфсбургом".

Тарас считает, что до августа, когда может состояться матч 1/8 Лиги Европы (первый в Германии закончился победой "горняков" 2:1), "Шахтер" будет полностью готов.

К тому времени еще два месяца с хвостиком, поэтому не думаю, что сейчас это имеет большое значение. Тем более сейчас чемпионат возобновится. С "Бенфикой" мы вообще играли после двухмесячной паузы.

Времени хватит, чтобы и набрать, и потерять форму. Думаю, с этим не должно быть проблем.