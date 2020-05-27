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Маркевич о финале Лиги Европы: Если бы мог что-то изменить - можно было с заменами поиграть
"Днепр" - "Севилья"
27 мая исполняется 5 лет финала Лиги Европы, когда днепровский "Днепр" сыграл в финале Лиги Европы с "Севильей" (2:3).
Главный тренер того "Днепра" Мирон Маркевич, сегодня - председатель Комитета национальных сборных команд УАФ, рассказал о том матче.
- Мирон Богданович, с момента финала Лиги Европы "Днепр" - "Севилья" прошло уже 5 лет. Нет такого ощущения, что это было только вчера?
- Есть, конечно (улыбается). Чередуются приятные и неприятные воспоминания. Мы могли победить "Севилью", но соперник был более удачлив. Впрочем, сам выход в финал еврокубка для украинской команды уже был успехом.
- Если бы пришлось играть этот матч снова, вы бы что-нибудь изменили?
- Вряд ли. Разве что с заменами можно было бы поиграть. К сожалению, под конец встречи у нас было несколько недопустимых ошибок.
- Усталость?
- Усталость или не усталость, но концентрации ребятам немного не хватило.
- Тот "Днепр" был самой сильной командой, с которой вам приходилось работать в качестве тренера?
- Одной из - так точно. Важно, что все футболисты вели себя порядочно, они были настоящими профессионалами. Я уже не говорю о самоотдаче, во многом благодаря которой "Днепр" и достиг таких высот.