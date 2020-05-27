Тренер Карпат: Учитывая, что собрались 15 числа – двух недель мало

Роман Санжар, главный тренер львовских "Карпат", в разговоре с телеканалом Футбол оценил положительные и отрицательные моменты возобновления чемпионата УПЛ уже на этих выходных.

Главный позитив, по мнению специалиста, заключается в том, что футбол возвращается.

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Если говорить конкретно о нас, то учитывая, что мы собрались 15 числа, хотелось бы, чтобы чемпионат начался немного позже. Ведь за две недели подготовить команду к возобновлению ...трудно. Поэтому есть определенные моменты здесь, но то, что футбол возвращается и мы вскоре будем переживать те эмоции, которых уже заждались, в этом плане мы будем рады.

Напомним, что первый матч "Карпаты" сыграют с "Мариуполем".