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Тренер Карпат: Учитывая, что собрались 15 числа – двух недель мало
Минусы и плюсы
Роман Санжар, главный тренер львовских "Карпат", в разговоре с телеканалом Футбол оценил положительные и отрицательные моменты возобновления чемпионата УПЛ уже на этих выходных.
Главный позитив, по мнению специалиста, заключается в том, что футбол возвращается.
Если говорить конкретно о нас, то учитывая, что мы собрались 15 числа, хотелось бы, чтобы чемпионат начался немного позже. Ведь за две недели подготовить команду к возобновлению ...трудно.
Поэтому есть определенные моменты здесь, но то, что футбол возвращается и мы вскоре будем переживать те эмоции, которых уже заждались, в этом плане мы будем рады.
Напомним, что первый матч "Карпаты" сыграют с "Мариуполем".