  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Карпат: Учитывая, что собрались 15 числа – двух недель мало
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Карпат: Учитывая, что собрались 15 числа – двух недель мало

Премьер-лига
(1 голосов)

Минусы и плюсы

Тренер Карпат: Учитывая, что собрались 15 числа – двух недель мало
Новина українською

Роман Санжар, главный тренер львовских "Карпат", в разговоре с телеканалом Футбол оценил положительные и отрицательные моменты возобновления чемпионата УПЛ уже на этих выходных.

Главный позитив, по мнению специалиста, заключается в том, что футбол возвращается.

Читайте такжеКарпаты привлекут к тренировкам основы футболистов молодежных команд

Если говорить конкретно о нас, то учитывая, что мы собрались 15 числа, хотелось бы, чтобы чемпионат начался немного позже. Ведь за две недели подготовить команду к возобновлению ...трудно.

Поэтому есть определенные моменты здесь, но то, что футбол возвращается и мы вскоре будем переживать те эмоции, которых уже заждались, в этом плане мы будем рады.

Напомним, что первый матч "Карпаты" сыграют с "Мариуполем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Санжар УПЛ Карпаты (Львов) тренировка карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...