Арбитры УПЛ завтра будут сдавать экзамены

Поскольку матчи 24 тура в Премьер-лиге после перерыва состоятся 30-31 мая, активно готовятся к поединкам и украинские арбитры.

Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи отметил, что с начала карантина с арбитрами всех лиг проводились тесты и занятия со специалистами комитета в режиме онлайн.

Во вторник, 26 мая, официальные лица Премьер-лиги сдали тесты на COVID-19, организованы УАФ, а 28-го они будут сдавать тесты на знание Правил игры (тревиа-тест) и видеотест.

Также с целью проверки функциональной готовности к нагрузкам во время матчей Премьер-лиги и Кубка Украины арбитры так же, как это делают игроки команд Премьер-лиги, сдадут тест по физической подготовке.