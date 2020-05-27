  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арбитры УПЛ завтра будут сдавать экзамены
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арбитры УПЛ завтра будут сдавать экзамены

Премьер-лига
(1 голосов)

Знание правил игры, физическая готовность и видеотест

Арбитры УПЛ завтра будут сдавать экзамены
Новина українською

Поскольку матчи 24 тура в Премьер-лиге после перерыва состоятся 30-31 мая, активно готовятся к поединкам и украинские арбитры.

Председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи отметил, что с начала карантина с арбитрами всех лиг проводились тесты и занятия со специалистами комитета в режиме онлайн.

Читайте такжеАрбитры проанализировали матчи 19-23 туров и 1/4 Кубка Украины

Во вторник, 26 мая, официальные лица Премьер-лиги сдали тесты на COVID-19, организованы УАФ, а 28-го они будут сдавать тесты на знание Правил игры (тревиа-тест) и видеотест.

Также с целью проверки функциональной готовности к нагрузкам во время матчей Премьер-лиги и Кубка Украины арбитры так же, как это делают игроки команд Премьер-лиги, сдадут тест по физической подготовке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: арбитры УПЛ Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...