Шахтер - Оболонь-Бровар 4:0. В тренировочном темпе

Подопечные Каштру, судя по всему, готовы к дерби с "Динамо". Другая киевская команда лишь короткими эпизодами навязывала "горнякам" свой футбол, хотя очевидно, что "Оболонь" после такого долгого перерыва без большого футбола только приходит в себя. "Шахтер" же выглядел если не в оптимальных кондициях, то близко к ним. Хорошо получалось у дончан контролировать мяч, организовывать атаки и создавать моменты.

В самом дебюте мог забивать Фернандо, но он не реализовал выход один на один с Федоривским. Впрочем, Патрик открыл счет очень быстро. Получился у Алана классный удар примерно с 20-ти метров, точно в дальний угол скользнул мяч. Затем Патрик отдал голевой пас на Марлоса, который в штрафной мастерски разобрался с защитником и голкипером - 2:0.

Киевляне смогли создать несколько контратак, вот только не хватало скоростей этим комбинациям. Также не получалось у "пивоваров" пробивать по воротам, разве только со штрафных или издали, но Пятов, а затем и Трубин, без проблем справлялись с ними.

"Шахтер" отрабатывал наступательную тактику на поединок с "Динамо", особо интересно выглядели фланги у "горняков". После перерыва Коноплянка и Тете старались брать игру на себя. Хорошо проявил себя Маркос Антонио, который дирижировал атаками дончан. Самый красивый гол во встрече получился именно у Антонио. Точно в девятку отправил он мяч с дальнейдистанции, голкипер даже не прыгнул за снарядом.

Полный разгром оформил Тете, после того, как Соломон ворвался в штрафную и пробил на силу. Вратарь отбил мяч как раз на бразильца, ему оставалось лишь подставить ногу. Конечно, в следующем матче, в Класичному у "Шахтера" не будет столько пространства, при этом нет сомнений, что именно "горняки" постараются играть первым номером, примерно в таком же стиле, как это было в игре с "Оболонью".

Товарищеский матч

Тренировочный комплекс "Святошин"

Шахтер - Оболонь-Бровар 4:0

Голы: Патрик 9, Марлос 21, Антонио 75, Тете 76

"Шахтер": Пятов - Исмаили, Хочолава, Витао, Вакула - Патрик, Степаненко - Тайсон, Коваленко, Марлос - Фернандо.

"Шахтер" (второй тайм): Трубин, Додо, Кривцов, Болбат, Антонио, Пихаленок, Тете, Соломон, Коноплянка, Мораес, Сикан, Дентиньо.

"Оболонь-Бровар": Федоривский - Майданевич, Семенко, Коваленко, Безуглый - Валеев, Покотилюк - Прокопенко, Слободян, Мединский - Батальский.