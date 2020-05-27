Дыминский продал свою долю в Карпатах - источник

Журналист Роман Бебех заявил о том, что футбольный бизнесмен и кандидат на пост президента УПЛ Олег Смалийчук приобрел у Петра Дыминского львовские "Карпаты".

Поэтому фамилия Смалийчука теперь, по словам Бебеха, стоит среди конечных бенефицеарив ООО ПФК "Карпаты".

Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу! Завершается целая эра и начинается новая!

Дыминский был главным инвестором "Карпат" с 2001 года. С 2010 года Дыминский оставил себе 50% ООО ПФК "Карпаты", другим совладельцем клуба называют Игоря Коломойского. Однако партнером, который занимался управлением, до сих пор оставался Дыминский.

Положение Петра Дыминского осложнилось после смертельного ДТП 18 августа 2017 года, в результате которого погибла 31-летняя женщина. Речь шла об объявлении подозрения Диминскому как виновнику, однако через несколько дней он уехал за границу. С тех пор Нацполиция безрезультатно объявляла бизнесмена в розыск.

По слухам, Дыминский находится в Швейцарии. С тех пор он лишился нескольких своих активов, в 2019 году он продал информационное агентство и телеканал ZIK.

В течение прошлого года у "Карпат" были перебои с финансированием, в конце года команду покинули многие игроки основы. К этому времени речь шла о 4-месячной задолженности клуба перед футболистами, однако с недавних пор "Карпаты" начали рассчитываться с долгами.