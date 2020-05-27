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Дыминский продал свою долю в Карпатах - источник

Премьер-лига
(2 голосов)
Дыминский продал свою долю в Карпатах - источник
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Журналист Роман Бебех заявил о том, что футбольный бизнесмен и кандидат на пост президента УПЛ Олег Смалийчук приобрел у Петра Дыминского львовские "Карпаты".

Поэтому фамилия Смалийчука теперь, по словам Бебеха, стоит среди конечных бенефицеарив ООО ПФК "Карпаты".

Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу! Завершается целая эра и начинается новая!

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Дыминский был главным инвестором "Карпат" с 2001 года. С 2010 года Дыминский оставил себе 50% ООО ПФК "Карпаты", другим совладельцем клуба называют Игоря Коломойского. Однако партнером, который занимался управлением, до сих пор оставался Дыминский.

Положение Петра Дыминского осложнилось после смертельного ДТП 18 августа 2017 года, в результате которого погибла 31-летняя женщина. Речь шла об объявлении подозрения Диминскому как виновнику, однако через несколько дней он уехал за границу. С тех пор Нацполиция безрезультатно объявляла бизнесмена в розыск.

По слухам, Дыминский находится в Швейцарии. С тех пор он лишился нескольких своих активов, в 2019 году он продал информационное агентство и телеканал ZIK.

В течение прошлого года у "Карпат" были перебои с финансированием, в конце года команду покинули многие игроки основы. К этому времени речь шла о 4-месячной задолженности клуба перед футболистами, однако с недавних пор "Карпаты" начали рассчитываться с долгами.

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
27.05.2020 в 13:49
Мне кажется, это только к лучшему. Дыминский Карпатам за свои 20 лет ничего не дал. ТОлько вылет из УПЛ, болтание внизу таблицы. Лишь ситуативно Кононов Карпаты выводил на 5 место в еврокубки. И это никак не заслуга президента. А Смалийчук каким бы отвратным не был, но он неплохие трансферы проворачивал в Карпаты. Ди Франко, Карраскаль, Мякушко, Швед. Вполне приличную команду можно было выстроить. Так что, я думаю, это больше плюс для клуба, чем минус.
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absurdlight (Kiev)
27.05.2020 в 13:42
Как-то упал интерес к заглавной теме, когда прочитал, что другая часть владения принадлежит бене Коломойскому (не знал до этого).
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Виктор 2209 (Мехико)
27.05.2020 в 13:41
Что-то здесь не чисто,скоро узнаем как всегда)
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Инспектор ( )
27.05.2020 в 13:25
Снова мутняк. И так уже сколько лет
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