Премьер-лига
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Динамо объявило стартовый состав на контрольный поединок с Олимпиком
Уже с Цитаишвили
Сегодня в 14 часов в Киеве на стадионе имени Лобановского начнется спарринг "Динамо" с донецким "Олимпиком".
Состав "бело-синих":
Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Дуелунд, Вербич, Цитаишвили, Русин.
Игроки в запасе: Бойко, Кучерук, Забарный, Сирота, Караваев, Сухоручко, де Пена, Бенито, Андриевский, Шепелев, Кадири, Соль.
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Источник:Телеграм ФК Динамо
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