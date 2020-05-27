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Динамо объявило стартовый состав на контрольный поединок с Олимпиком

Премьер-лига
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Уже с Цитаишвили

Динамо объявило стартовый состав на контрольный поединок с Олимпиком
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Сегодня в 14 часов в Киеве на стадионе имени Лобановского начнется спарринг "Динамо" с донецким "Олимпиком".

Состав "бело-синих":

Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Дуелунд, Вербич, Цитаишвили, Русин.

Игроки в запасе: Бойко, Кучерук, Забарный, Сирота, Караваев, Сухоручко, де Пена, Бенито, Андриевский, Шепелев, Кадири, Соль.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Контрольный матч
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