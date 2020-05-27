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Игрок Карпат заверил, что руководство клуба выполняет обязательства

Премьер-лига
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"Карантиновал" в Винницкой области

Игрок Карпат заверил, что руководство клуба выполняет обязательства
Новина українською

Владислав Дубинчак, игрок левого фланга "Карпат", высказался о своем вхождении в тренировочный процесс накануне обновления соревнований в УПЛ.

Лично мне было не трудно войти в насыщенный тренировочный процесс, потому что я выполнял все указания тренерского штаба дома.

Мой карантин прошел в частном доме в городе Томашполь в Винницкой области, поэтому мне было где готовиться к возобновлению сезона. Знал, что по возвращении нас ждут тяжелые тренировки.

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У команды боевой настрой и хорошая атмосфера. Руководство клуба выполняет обязательства, поэтому сосредоточены исключительно на поединке против "Мариуполя".

Напомним, что на выходных "Карпаты" ждет домашний экзамен "азовцами" в 24 туре.

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В статье: УПЛ Карпаты (Львов) Владислав Дубинчак
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Источник:
Карпати

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