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Игрок Карпат заверил, что руководство клуба выполняет обязательства
"Карантиновал" в Винницкой области
Владислав Дубинчак, игрок левого фланга "Карпат", высказался о своем вхождении в тренировочный процесс накануне обновления соревнований в УПЛ.
Лично мне было не трудно войти в насыщенный тренировочный процесс, потому что я выполнял все указания тренерского штаба дома.
Мой карантин прошел в частном доме в городе Томашполь в Винницкой области, поэтому мне было где готовиться к возобновлению сезона. Знал, что по возвращении нас ждут тяжелые тренировки.
У команды боевой настрой и хорошая атмосфера. Руководство клуба выполняет обязательства, поэтому сосредоточены исключительно на поединке против "Мариуполя".
Напомним, что на выходных "Карпаты" ждет домашний экзамен "азовцами" в 24 туре.