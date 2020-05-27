Игрок Карпат заверил, что руководство клуба выполняет обязательства

Владислав Дубинчак, игрок левого фланга "Карпат", высказался о своем вхождении в тренировочный процесс накануне обновления соревнований в УПЛ.

Лично мне было не трудно войти в насыщенный тренировочный процесс, потому что я выполнял все указания тренерского штаба дома.

Мой карантин прошел в частном доме в городе Томашполь в Винницкой области, поэтому мне было где готовиться к возобновлению сезона. Знал, что по возвращении нас ждут тяжелые тренировки.