Шахтер - Оболонь-Бровар 4:0. Обзор матча, видео голов

В последней игре перед возобновлением соревнований в УПЛ дончане забили оболонцам по 2 гола в каждом из таймов. Притом киевляне не смогли забить хотя бы гол престижа.

Следующим для горняков будет матч 24 тура с киевским "Динамо" уже в воскресенье.

А Оболонь-Бровар ждет решения исполкома УАФ о том, как должна завершиться чемпионат в Первой лиге.

Товарищеский матч

Тренировочный комплекс "Святошин"

"Шахтер" - "Оболонь-Бровар" 4:0

Голы: Патрик 9, Марлос 21 Антонио 75, Тете 76