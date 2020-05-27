Премьер-лига
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Шахтер - Оболонь-Бровар 4:0. Обзор матча, видео голов
С финальным голевым акцентом за 2 минуты
В последней игре перед возобновлением соревнований в УПЛ дончане забили оболонцам по 2 гола в каждом из таймов. Притом киевляне не смогли забить хотя бы гол престижа.
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Следующим для горняков будет матч 24 тура с киевским "Динамо" уже в воскресенье.
А Оболонь-Бровар ждет решения исполкома УАФ о том, как должна завершиться чемпионат в Первой лиге.
Товарищеский матч
Тренировочный комплекс "Святошин"
"Шахтер" - "Оболонь-Бровар" 4:0
Голы: Патрик 9, Марлос 21 Антонио 75, Тете 76
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