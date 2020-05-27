Премьер-лига
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Динамо - Олимпик 2:0. Быстрый старт и спокойная развязка
Два тайма по 30 минут решили сыграть киевляне и дончане
Контрольный матч
Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Динамо - Олимпик 2:0
Голы: Цитаишвили 2, Цитаишвили 4
Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Дуелунд, Вербич, Цитаишвили, Русин.
Динамо (во втором тайме): Бойко, Кучерук, Забарный, Сирота, Караваев, Сухоручко, де Пена, Бенито, Андриевский, Шепелев, Кадири, Соль.
Олимпик: Халими, Кравченко, Гришко, Цымбалюк, Гошкодеря, Лебеденко, Чогадзе, Романовский, Политыло, Балашов, Шахаб.
Предупреждения: Кендзера 40 - Кравченко 23
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