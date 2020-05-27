ФК Карпаты подтвердил смену совладельца клуба

ФК "Карпаты" официально заявил о том, что новым совладельцем клуба вместо Петра Дыминского стал Олег Смалийчук.

Доля компании, принадлежавшей Петру Дыминскому, отныне находится в собственности Олега Смалийчука, который на протяжении 2017-2019 годов занимал должность вице-президента львовского клуба.

Также ФК "Карпаты" выразил благодарность бывшему почетному президенту Петру Дыминскому.

Читайте также Дыминский продал свою долю в Карпатах - источник

Пожалуй, сейчас даже трудно подсчитать объем инвестированных средств за этот длительное время. Но главное, что "Карпатам" есть что вспомнить и чем гордиться.

В частности, в клубе среди достижений "Карпат" времен Дыминского выделяют подготовку клубом сотен игроков для сборных Украины всех возрастных категорий, бесплатную футбольную подготовку для тысяч ребят, обустройство современного комплекса натуральных и искусственных полей для тренировок детей, строительство учебно-тренировочной базы и медико-реабилитационного центра для команды , реконструкция стадиона "Украина".