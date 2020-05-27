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ФК Карпаты подтвердил смену совладельца клуба

Премьер-лига
(3 голосов)

Без Дыминского - впервые почти за 20 лет

ФК Карпаты подтвердил смену совладельца клуба
Новина українською

ФК "Карпаты" официально заявил о том, что новым совладельцем клуба вместо Петра Дыминского стал Олег Смалийчук.

Доля компании, принадлежавшей Петру Дыминскому, отныне находится в собственности Олега Смалийчука, который на протяжении 2017-2019 годов занимал должность вице-президента львовского клуба.

Также ФК "Карпаты" выразил благодарность бывшему почетному президенту Петру Дыминскому.

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Пожалуй, сейчас даже трудно подсчитать объем инвестированных средств за этот длительное время. Но главное, что "Карпатам" есть что вспомнить и чем гордиться.

В частности, в клубе среди достижений "Карпат" времен Дыминского выделяют подготовку клубом сотен игроков для сборных Украины всех возрастных категорий, бесплатную футбольную подготовку для тысяч ребят, обустройство современного комплекса натуральных и искусственных полей для тренировок детей, строительство учебно-тренировочной базы и медико-реабилитационного центра для команды , реконструкция стадиона "Украина".

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Источник:
Карпати

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Комментарии (8)
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Sandra777 (Львів)
27.05.2020 в 16:47
Гірше точно не буде
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Lion Killer (Львів)
27.05.2020 в 16:40
то буде чувак, за якого карпати упустяться в 2у лігу. МОжливо, в такому випадку Козловському буде легше провернути трансформацію, злиття Руху з Карпатами.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.05.2020 в 16:44
А зара хіба не спускаються у першу, алло?
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.05.2020 в 16:26
Если бы еще колома сдох или у него часть забрать.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.05.2020 в 16:26
Отличная новость. Каким был он не был понторезом, но он хоть что-то делает и делал в клубе. Ди Франко, Йола, Карраскаль и т.д. Выкинет Шаблиевский мусор - уже клуб выздоровеет.
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armik (Киев)
27.05.2020 в 16:39
Кто все эти люди?
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M&M (Lviv)
27.05.2020 в 16:24
....чую шо на..бують, але як саме? Одне хороше в новині шо може Шаблія позбудуться, і ці недавнішні іспано-карпатоси вже не так погано на фоні теперішнього дна.
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2020 в 16:07
Cмалийчук сесть в кресло президента УПЛ не вышло а в Карпатах самый раз
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