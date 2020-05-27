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ФК Карпаты подтвердил смену совладельца клуба
Без Дыминского - впервые почти за 20 лет
ФК "Карпаты" официально заявил о том, что новым совладельцем клуба вместо Петра Дыминского стал Олег Смалийчук.
Доля компании, принадлежавшей Петру Дыминскому, отныне находится в собственности Олега Смалийчука, который на протяжении 2017-2019 годов занимал должность вице-президента львовского клуба.
Также ФК "Карпаты" выразил благодарность бывшему почетному президенту Петру Дыминскому.
Пожалуй, сейчас даже трудно подсчитать объем инвестированных средств за этот длительное время. Но главное, что "Карпатам" есть что вспомнить и чем гордиться.
В частности, в клубе среди достижений "Карпат" времен Дыминского выделяют подготовку клубом сотен игроков для сборных Украины всех возрастных категорий, бесплатную футбольную подготовку для тысяч ребят, обустройство современного комплекса натуральных и искусственных полей для тренировок детей, строительство учебно-тренировочной базы и медико-реабилитационного центра для команды , реконструкция стадиона "Украина".