Белик: Не припоминаю когда у клубов УПЛ было такое объединение вокруг футбола

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик в эфире канала "Футбол 1" высказал свое мнение о возвращении УПЛ.

"Я даже не припоминаю такой случай, когда у нас было такое объединение вокруг футбола. Все единогласным решением согласились играть с 30 мая. Хотя были интервью тренеров, которых я могу понять. Наставник, который тренирует команду, всегда хочет еще больше времени, чтобы что-то подправить и улучшить. Но хотел бы сказать всем огромное спасибо. Такому объединению вокруг проблемы, которая затронула весь мир, могу сказать только браво и всё.

Постоянное измерение температуры не должно стать для футболистов проблемой. Думаю, даже до коронавируса у клубов была организация на высоком уровне касаемо того, что относится к подготовке к матчу. Ясно, что будут какие-то нововведения. Но не думаю, что они будут критичны. Если, не дай Бог, кто-то заболеет, будем смотреть по ситуации. Не прекращать же чемпионат, если заболеет один человек. Смысл тогда его было начинать? Я за то, чтобы пробовать. В любой ситуации нужно пробовать", - сказал Белик.