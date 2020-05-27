Главный санитарный врач Украины рассказал, почему на матчи не пустят людей старше 60 лет

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, рассказал телеканалу Футбол об аспектах рестарта УПЛ.

"Мы недавно изменили алгоритмы тестирования во всей стране. В нашем протоколе мы прописали, как это должно проходить. Мы встречались с юристами и проговаривали этот вопрос. В каждой команде по-разному организован тренировочный процесс на базе, проживание и питание. В каждом отдельном случае будет приниматься решение, кто подпадает под изоляцию, кто будет направлен на тестирование и какие рекомендации у эпидемиологов будут по отношению к клубу.

Спортивные соревнования сегодня разрешены для игр до 50 участников без зрителей. Они могут играть и никто им не запрещает проводить свои тренировочные матчи и чемпионаты. Надеемся, что после 22 июня мы ослабим карантин или вообще снизим в случае падения заболеваемости. Что касается пожилых людей, то мы в МОЗ не можем облегчать нормы, которые прописаны в Кабмине. Сегодня в их постановлении значится, что люди старше 60 лет подлежат самоизоляции, если они не выполняют дела государственной важности. Это самая большая группа риска, более 72% летальных случаев в Украине касается именно её. Это такая превентивная мера, которая перекочевала в наши рекомендации по массовым мероприятиям", - сказал Ляшко.