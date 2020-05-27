Шахтер проведет остаток сезона на Олимпийском

Донецкий "Шахтер" доиграет нынешний сезон УПЛ на НСК "Олимпийский", в то время как "Динамо" будет играть домашние матчи на стадионе имени Лобановского. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

"Динамо" все оставшиеся матчи до завершения сезона будет проводить на стадионе им. Лобановского. Логичное решение, ведь матчи будут проходить без зрителей. В клубе посчитали нерациональным тратиться на аренду НСК "Олимпийский", который в ближайшие два месяца будет в распоряжении "Шахтера", – написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, что на стадионе им. Лобановского домашние матчи УПЛ в этом сезоне проводил "Олимпик".

Ранее "Динамо" подтвердило, что матч 24-го тура против "Шахтера", который должен был пройти в Харькове, состоится на "Олимпийском".