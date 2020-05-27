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Пихаленок: К матчу с Динамо будем полностью готовы
Горняки входят в чемпионат с хорошим настроением
Полузащитник "Шахтера" Александр Пихаленок рассказал о контрольной игре с "Оболонью-Бровар" (4:0) и предстоящем поединке чемпионата с "Динамо".
– Провели хороший спарринг вместо тренировки. Счет 4:0 закономерен. Думаю, будем полностью готовы к игре с "Динамо". Все соскучились по официальным матчам, ждем их с нетерпением.
– Ты вернулся на поле после тяжелой травмы и восьми месяцев отсутствия. Как ощущения?
– Все хорошо. Я восстановился и готов помогать команде.
– Какие задачи перед тобой ставит тренерский штаб на позициях опорного и "восьмерки"?
– Обычные требования, как и для всех полузащитников: быстро разворачивать атаки и подстраховывать друг друга.
– Команда тренируется в группе всего две недели. Хватило ли этого времени, чтобы не только подготовиться физически, но и вспомнить все тактические моменты?
– Тактические моменты точно все вспомнили. А физически, думаю, подойдем в полной боевой готовности уже к матчу с "Динамо".