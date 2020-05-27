Маркевич: Не верю, что эпоха Дыминского закончилась. Не знаю, что это за ходы такие

Известный украинский специалист, экс-тренер "Карпат" Мирон Маркевич в эфире ТК Футбол прокомментировал покупку части клуба Олегом Смалийчуком.

"Если у Смалийчука есть такие финансы, то дай бог. Пусть работает. Посмотрим. Я знаю одно: "Карпаты" надо спасать. Как это сделают – покажет время. Я бы хотел, чтобы львовский клуб остался в УПЛ, потому что это бренд. Я сам львовянин, болею за эту команду. Время покажет, мне сложно что-то комментировать.

Не верю, что эпоха Дыминского закончилась, не знаю, что это за ходы такие. Посмотрим, время покажет", – сказал Маркевич.