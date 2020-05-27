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Цитаишвили: Команда прибавляет. Думаю, к матчу с Шахтером все будет отлично

Премьер-лига
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В спарринге с Олимпиком Гио сделал дубль

Цитаишвили: Команда прибавляет. Думаю, к матчу с Шахтером все будет отлично
Новина українською

Автор дубля в контрольном матче с "Олимпиком" (2:0) Георгий Цитаишвили рассказал о готовности динамовской команды перед матчем УПЛ с "Шахтером".

- Гио, сегодня тебе удалось отличиться двумя забитыми мячами. Оцени уровень исполнительского мастерства у себя и всей команды на данном этапе.

- Не сказал бы, что мы готовы на 100 процентов, но у нас еще есть время, чтобы подготовиться к игре с "Шахтером". Мы рассчитывали, что матч будет 6 июня, но сложилось иначе, так что мы готовимся. Проведенные сегодня на поле 30 минут не чувствовались, все было нормально. Думаю, и 90 минут не почувствуем, нас подготовили хорошо. А что касается моего мастерства, то что я умею, то и показал. Может, иногда мне не хватало времени, иногда не получалось. Возможно, сегодня был мой день и все удалось.

- Прошлую игру ты пропустил из-за повреждения, как чувствуешь себя сейчас?

- Мы рассчитывали, что я дольше буду проходить лечение, потому что я даже не мог развернуться. Но к тренировочному процессу вернулся вчера, а сегодня сыграл. Пропустил шесть дней.

- Прошлый матч ты смотрел с трибуны, а сейчас уже играл сам. Насколько команда прибавляет от игры к игре?

- Конечно, мы уже лучше себя чувствуем физически, и думаю, к матчу с "Шахтером" все будет отлично.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ФК Динамо

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