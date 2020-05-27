Караваев: Президент Динамо сделал хороший шаг, поэтому и отдали Олимпийский Шахтеру

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о рестарте чемпионата и доигровке сезона.

- До конца сезона на НСК "Олимпийский" будет играть "Шахтер", а "Динамо", очевидно, переедет на стадион им. В. Лобановского, для вас это имеет какое-то значение?

- Нет, конечно. Думаю, это только к лучшему. Президент "Динамо" сделал хороший шаг – помог создать необходимые условия, чтобы все команды играли в Киеве, поэтому и отдали "Олимпийский" "Шахтеру". Они ведь базируются в Киеве, им удобнее не летать в Харьков на каждый домашний матч. В сложившейся ситуации это лучшее решение от нашего клуба.

- А каково вам будет играть без зрителей?

- Каждый понимает ситуацию, которая сложилась. Все хотят доиграть чемпионат, поэтому необходимо соблюдать все нормы. Такие жесты доброй воли – это нормально и правильно. В этой ситуации нужно идти друг другу на уступки, помогать и чем-то жертвовать во благо общей цели. Задачу доиграть чемпионат и потом начать новый нужно решать сообща.