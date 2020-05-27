Михайленко: Возобновление чемпионата - первый шаг к привычной нормальной жизни

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал новость о скором возобновлении чемпионата УПЛ.

- Мы все - и ребята, и персонал, и тренеры - очень ждали возобновленияя сезона. Пережили тяжелый период какой-то бесцельности, неизвестности. Поэтому сейчас это приятное событие, наверное, для всей футбольной общественности. Возобновление чемпионата - первый шаг к привычной нормальной жизни, к которой все мы привыкли. Матчи, эмоции, борьба за победу. Поэтому мы очень довольны. Надеемся, готовы нормально, но только игры покажут, насколько мы не растратили потенциал или, наоборот, что-то получили за это время.

- После первого периода жесткого карантина позволили восстановить тренировки, и с тех пор команда, можно сказать, провела мини-сбор. Насколько плодотворно удалось поработать?

- Как нам кажется, должны быть готовы нормально. Много тренировались группами, что является очень важным. Во время сезона, когда один матч сменяется другим, не всегда есть возможность уделить время каким-то деталям. А сейчас было такое время. Поэтому, считаем, должны добавить, прежде всего, в тактическом плане. Возможно, физически будем несколько отдаленные от эталонного состояния, но тактически, думаю, мы стали сильнее.

- Вероятно, некоторые изменения произошли и в "Олимпике", с которым будет первый матч после возобновления чемпионата. Как готовитесь к этой игре и чего от нее ожидаете?

- Трудно сказать, что могло произойти в лагере соперника. Мы знаем, что они сыграли контрольный матч с "Колосом". Игра подтвердила, что "Олимпик" имеет почти два равноценных состава. Готовимся, собираем информацию. Работаем в обычном режиме. Понятно, что при планировании тренировок будем держать в голове "Олимпик", но, прежде всего, настроены отталкиваться от собственной игры.