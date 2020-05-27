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Литвин: Олимпик будет противостоять всем основным конкурентам

Премьер-лига
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Олимпийцы готовятся к рестарту сезона

Литвин: Олимпик будет противостоять всем основным конкурентам
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Защитник "Олимпика" Дмитрий Литвин поделился своими впечатлениями от подготовки команды к возобновлению чемпионата.

- Дима, как проходит подготовка к возобновлению сезона?

- Мы готовимся на базе в Счастливом. В какие-то дни тренируемся в двухразовом режиме.

- "Олимпик" готов к официальным матчам?

- Как и всем командам сейчас, нам еще не хватает игрового тонуса. Это нормально, ведь после такого длинного перерыва, чтобы вернуть нужные кондиции, по-хорошему, необходимо провести полноценные сборы. Мы все ужасно соскучились за футболом. Не хватает тех эмоций, которые дарят нам официальные игры. Соревновательный дух очень важен для каждого спортсмена. Хочется скорее начать чемпионат. Именно поэтому мы все выступаем за возобновление чемпионата именно 30 мая. Что касается меня лично, то я чувствую себя хорошо. Думаю, все наши футболисты доберут форму уже в играх.

- Какие задачи стоят перед командой на заключительный отрезок сезона?

- Мы будем противостоять всем нашим основным конкурентам. Главное для нас – отдаваться по максимуму, чтобы набирать очки в каждой игре.

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- Сейчас абсолютно непонятно какими предстанут команды после длительного перерыва. Что можно сказать о "Днепре-1"?

- Здесь не нужно что-то говорить. Это очень хорошая команда. Они так же основательно готовились. Хорошо сыграли свои контрольные матчи. Можно не сомневаться, что игра будет тяжелой.

- Разбирали ли уже будущего соперника?

- Еще нет. До сегодня мы были сконцентрированы на отработке своих тактических схем и наборе кондиций.

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В статье: Олимпик (Донецк) Дмитрий Литвин
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Источник:
ФК Олимпик

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