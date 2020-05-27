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Рафаилов: Прочитал новость о Карпатах и еще раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова вечны
Функционер высказался о покупке доли клуба Олегом Смалийчуком
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал покупку части "Карпат" Петра Дыминского Олегом Смалийчуком.
"Чуден футбольный мир Украины. Прочитал новость о "Карпатах" и еще раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова вечны", – написал Рафаилов в Фейсбуке.
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