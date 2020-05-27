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Рафаилов: Прочитал новость о Карпатах и еще раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова вечны

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер высказался о покупке доли клуба Олегом Смалийчуком

Рафаилов: Прочитал новость о Карпатах и еще раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова вечны
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал покупку части "Карпат" Петра Дыминского Олегом Смалийчуком.

"Чуден футбольный мир Украины. Прочитал новость о "Карпатах" и еще раз убедился, что персонажи произведений Ильфа и Петрова вечны", – написал Рафаилов в Фейсбуке.

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В статье: Сергей Рафаилов Петр Дыминский Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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